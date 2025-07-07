بقميص وطريقة جوتا.. لاعب المكسيك يسجل في نهائي الكونكاكاف ويحتفل

كتب - محمد القرش:

احتفل مهاجم المكسيك راؤول خيمينيز على طريقة زميله السابق ديوجو جوتا، بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده في مرمى منتخب الولايات المتحدة بنهائي الكأس الذهبية "الكونكاكاف".

ولقي جوتا، الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول، وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا حتفهما بشكل مأساوي في حادث سيارة بالقرب من الحدود البرتغالية في شمال غرب إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وانهالت التعازي على جوتا وشقيقه على مدار الأيام الأربعة الماضية، حيث أهدى العديد من اللاعبين الأهداف للثنائي منذ الحادث المميت الذي تعرضا له.

وبعد تسجيله هدف الفوز في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، حرص خيمينيز على إهداء الهدف لصديقه وزميله السابق في فريق ولفرهامبتون.

وحصد منتخب المكيسيك بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف.

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