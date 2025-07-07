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بعد وفاة جوتا.. ليفربول يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

10:46 ص الإثنين 07 يوليو 2025

دييجو جوتا مع ليفربول (3)

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كتب - محمد القرش:

حدد فريق ليفربول موعد عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية استعدادا لموسم 2025/26 الجديد، بعد التأجيل بسبب وفاة ديوجو جوتا.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" فإن عود الريدز للتدريبات كان مقررا لها يوم الجمعة الماضي، إلا أن وفاة لاعب الفريق غيرت الخطة.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الريدز أرن سلوت حدد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، لبدء فترة ما قبل الموسم الجديد.

وسافر أغلب لاعبي الفريق الأول لليفربول إلى البرتغال خلال الأيام الماضية لحضور جنازة جوتا وسيلفا في جوندومار، وقدموا واجب العزاء في صديقهم.

وكان ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25 برصيد 84 نقطة.

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