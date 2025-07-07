القاهرة – مصراوي

تستحوذ منصة DAZN البريطانية على اهتمام واسع من جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة بعد حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها الاستثنائية لعام 2025.

وأعلنت المنصة منذ انطلاق البطولة عن بث جميع المباريات مجانًا وبشكل مباشر عبر تطبيقها الرسمي وموقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى اشتراك أو إدخال بيانات دفع.

ويأتي هذا ضمن اتفاق تاريخي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بلغت قيمته مليار يورو، ويتيح للجماهير العالمية متابعة البطولة بكل سهولة.

خطوات التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية:

1- البحث والدخول

افتح متصفح الإنترنت وابحث عن منصة "DAZN" عبر جوجل، ثم ادخل إلى الموقع الرسمي أو قم بتحميل التطبيق من متجر الهاتف.

2- إنشاء حساب

قم بإدخال بياناتك الشخصية، أو سجل الدخول مباشرة باستخدام حسابك على فيسبوك أو جوجل (Gmail).

3- الوصول إلى البث

بعد إتمام عملية التسجيل، انتقل إلى الصفحة الرئيسية أو جدول البث، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

4- مشاهدة المباراة

اضغط على "تشغيل" عند بدء المباراة، واستمتع بالمشاهدة المجانية عبر المنصة.