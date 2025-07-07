أول رد فعل من زوجة محمد النني الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

كتب - يوسف محمد:

في تصرف مفاجئ، قامت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم منتخب مصر محمد النني، بتغيير خاصية الحساب الخاص بها وجعلته حساب خاص، عقب انتشار خبر زواجها من نجم منتخب مصر.

وكانت حنان، أعلنت زواجها أمس من نجم المنتخب المصري، عن طريق نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" رفقة النني، لكنها قامت بتظليل وجهه لعدم إظهار ملامحه، لكن تأكد بعد ذلك أن الصور كانت مع نجم منتخب مصر.

وتواصل مصراوي، مع مصدر مقرب من محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، وأكد، أن اللاعب "إن اللاعب متزوج من السيدة المغربية بعد تعرفه عليها في دولة الإمارات، وأنه يتجنب نشر صوره معها احتراما لزوجته الأولى.

وسبق لحنان الظهور مع النني من قبل، في مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت في أكتوبر من العام الماضي، ضمن منافسات كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.

ويذكر أن صاحب ال 32 عاما، كان قد انتقل إلى فريق الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، قادما من فريق أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

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