القاهرة – مصراوي

يواصل عشاق كرة القدم العربية والعالمية متابعتهم لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت البطولة في 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وفي إطار التغطية الإعلامية الشاملة للبطولة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق بث مباريات نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تعرض مباريات نصف نهائي مونديال الأندية عبر قناة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: عالية الدقة (HD)