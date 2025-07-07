كأس العالم للأندية 2025

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تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

05:34 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (3) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (8) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (9) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (4) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (6) (1)
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    باريس ضد البايرن
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    باريس ضد البايرن
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    بايرن ميونخ ضد باريس (1)
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    لاعب تشيلسي (1)
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القاهرة – مصراوي

يواصل عشاق كرة القدم العربية والعالمية متابعتهم لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت البطولة في 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وفي إطار التغطية الإعلامية الشاملة للبطولة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق بث مباريات نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تعرض مباريات نصف نهائي مونديال الأندية عبر قناة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: عالية الدقة (HD)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد تشيلسي باريس سان جيرمان فلومنينسي تردد قناة MBC Action hd
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