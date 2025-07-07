القاهرة - مصراوي

ينتظر عشاق كرة القدم مواجه نارية بين تشيلسي الإنجليزي و فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنقل مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية MBC السعودية الناقل الحصري لمباريات نصف النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

وستعرض المباراة مجانًا عبر قناتي MBC مصر 2، MBC Action، اللتين ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للمواجهة المنتظرة ضمن حقوق البث الحصري لمجموعة قنوات MBC.