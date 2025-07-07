كأس العالم للأندية 2025

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي و فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

04:47 ص الإثنين 07 يوليه 2025
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    تشيلسي وبالميراس (1)
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    مباراة تشيلسي وبالميراس
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    لاعبي صن داونز عقب نهاية مباراتهم أمام فلومنينسي (1)
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    صراع على الكرة بين لاعب صن داونز ولاعب فلومنينسي (1)
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    مباراة صن داونز ضد فلومنينسي (1)
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القاهرة - مصراوي

ينتظر عشاق كرة القدم مواجه نارية بين تشيلسي الإنجليزي و فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وتنقل مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية MBC السعودية الناقل الحصري لمباريات نصف النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

وستعرض المباراة مجانًا عبر قناتي MBC مصر 2، MBC Action، اللتين ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للمواجهة المنتظرة ضمن حقوق البث الحصري لمجموعة قنوات MBC.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي كأس العالم للأندية 2025 القنوات الناقلة مباراة تشيلسي وفلومنينسي
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