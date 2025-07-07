مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025

كتب - نهى خورشيد

اقتربت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنسختها الموسعة من الانتهاء، بعد أن وصلت إلى الدور نصف النهائي، حيث تبقى أربعة فرق تتنافس على اللقب وهم باريس سان جيرمان، ريال مدريد، تشيلسي وفلومينينسي البرازيلي.

وتصدر باريس سان جيرمان تصنيف القوة الحالي بعد الإداء اللافت تحت قيادة لويس إنريكي، بجانب امتلاكه أحد أقوى الخطوط الخلفية في البطولة، خاصة بعد إقصاء بايرن ميونخ.

فيما حلت كتيبة ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو في الترتيب الثاني مستفيدًا من تألق النجم الصاعد جونزالو جارسيا، الذي سجل 4 أهداف في البطولة حتى الآن.

وفي المركز الثالث جاء تشيلسي، بعد صعوده على حساب فلامينجو في مرحلة المجموعات، ليعود بقوة في الأدوار الإقصائية، مستفيداً من تنوع الحلول الهجومية والاعتماد على الكرات الثابتة والركنيات القصيرة.

أما المفاجأة الأكبر فكانت من نصيب فلومينينسي الذي تفوق على إنتر ميلان والهلال في طريقه لنصف النهائي، مدعوماً بخبرة الحارس العجوز فابيو وتألق جماعي من لاعبيه، مع أرقام دفاعية مميزة وقيادة ميدانية من جون أرياس.