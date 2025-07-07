قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها

كتب - محمد القرش:

استجاب نادي ليفربول لمطالب مشجعي الفريق، بمنع أي لاعب ارتداء القميص رقم 20 العائد لديوجو جوتا، تخليدا لذكراه مع الريدز عبر التاريخ.

ولم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي يتم تجميد قميص لاعب من قبل ناديه، لكن تعددت الأسباب بين الوفاة والرحيل بعد كتابة التاريخ.

1. جود بيلينجهام (برمنجهام سيتي - رقم 22)

قرر نادي برمنجهام سيتي منع ارتداء القميص رقم 22 للاعبه الشاب جود بيلينجهام في يوليو 2020.

وجاء آخر ظهور لبيلينجهام مع نادي طفولته، والذي خسره أمام ديربي بنتيجة 3-1، قبل أيام قليلة من انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في صفقة جعلته أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا في تاريخ كرة القدم.

2. دييجو مارادونا (نابولي - رقم 10)

يعد دييجو مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بسبب كل ما قدمه للمنتخب الأرجنتيني والأندية التي لعب لها.

وكان هدفه "بيد الله" في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم عام 1986 لحظة لا تنسى في تاريخ كرة القدم.

وحقق الأرجنتيني لقبين في الدوري الإيطالي مع نابولي خلال مسيرة استمرت سبع سنوات، قبل أن يمنع نابولي ارتداء قميصه رقم 10 في عام 2000.

وحاولت الأرجنتين أيضًا حجب قميصها الدولي رقم 10 في كأس العالم 2002، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض طلبها.

3. بوبي مور (وست هام - رقم 6)

يعتبر عدد من المشجعين أن بوبي مور مدافع وست هام يونايتد الراحل أفضل مدافع في تاريخ إنجلترا.

وفي الذكرى الـ50 لأول ظهور له مع النادي، قرر الهامرز إيقاف القميص رقم 6 الذي كان يرتديه مور (في عام 2008).

4. مارك فيفيان فوي (مانشستر سيتي - رقم 23)

قرر نادي مانشستر سيتي حجب القميص رقم 23 في عام 2003.

وجاء ذلك بعد إصابة لاعب خط الوسط في مباراة الكاميرون ضد كولومبيا في كأس القارات، ليتوفى في المستشفى متأثرا بتضخم عضلة القلب.