مركز الأهلي.. تحديث في تصنيف أندية كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

أنتهى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل تشيلسي إلى نصف النهائي على حساب بالميراس، ليواجه فلومينيسي الذي فاز على الهلال السعودي.

وعلى الجانب الآخر، فاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند ليواجه نظيره باريس سان جيرمان في لقاء قبل النهائي.

ترتيب أندية كأس العالم للأندية

ووفقا لـ "ذا أثليتيك" فإن النادي الأهلي تواجد في المركز الـ20 متفوقا على ريفر بليت وبورتو وبوكا جونيورز.

1. باريس سان جيرمان

2. ريال مدريد

3. تشيلسي

4. فلومينينسي

5. بايرن ميونخ

6. بالميراس

7. الهلال

8. بوروسيا دورتموند