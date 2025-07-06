"مات معه".. أبرز المعلومات عن شقيق ديوجو جوتا

كتب - يوسف محمد:

تلقت أسرة كرة القدم حول العالم يوم الخميس الماضي الموافق 3 يوليو الجاري، خبرا صادما بوفاة نجم ليفربول الإنجليزي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير.

وتعرض جوتا وشقيقه لحادث سير يوم الخميس الماضي، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، بعد تعرض السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

واهتز الوسط الرياضي العالمي بشكل كبير خلال الأيام الماضية بعد وفاة الثنائي، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها جوتا نجم الريدز، بالإضافة إلى أن شقيقه أندريه سيلفا هو لاعب كرة قدم أيضا ولكنه لا يتمتع بنفس الشهرة والمسيرة الكبيرة التي يحظى بها شقيقه.

أبرز المعلومات عن الراحل أندريه سيلفا شقيق جوتا

ورحل آندريا فيليبي تيكسيرا دا سيلفا، عن عالمنا بعمر يناهز الـ 25 عاما، فهو يصغر شقيقه ديوجو جوتا بثلاث سنوات.

وبدأ الراحل مشواره في كرة القدم من بوابة نادي جوندومار، قبل أن ينتقل بعمر 11 عاما إلى صفوف فريق الشباب بنادي بورتو البرتغالي، وانتقل سيلفا إلى العديد من الأندية البرتغالية خلال فترة الشباب والناشئين، حيث لعب في صفوف: "باكوس دي فيريرا، فاماليساو وبوافيستا".

وبعد الصعود إلى الفريق الأول، عاد سيلفا إلى الفريق الذي بدأ مشواره معه، هو فريق جوندومار بعمر 21 عاما وهو أحد فرق دوري الدرجة الرابعة بالبرتغال.

وجاءت الانطلاقة الأكبر في مشوار أندريه الكروي، حينما انتقل إلى فريق بينافيل البرتغالي في دوري الدرجة الثانية في يوليو من عام 2023، ليصعد إلى مرحلة أكبر في مسيرته الكروية، بعدما أصبح ينافس في دوري الدرجة الثاني بالبرتغال بدلا من اللعب في الدرجة الرابعة.

وعلى الرغم من أن مسيرة سيلفا لم تكن على نفس القدر من النجاح لشقيقه، إلا أنه كان يمتلك قدرات فنية ومهارية عالية في مركزه كلاعب كرة قدم، هو ما ظهر من خلال تصريحات كريستوفاو المدير الفني لفريق بينافيل، عبر قناة "سبورت تي في"، حيث قال: "أندريه أضفى على فريقنا وطريقتنا نكهة مميزة، وسرعة كبيرة وفائقة، فهو شاب متكامل".

ومن جانبه أكد الراحل ديوجو جوتا، في تصريحات سابقة، عبر شبكة "Espn"، أنه يستمتع بطريقة لعب شقيقه أندريه سيلفا بشكل كبير، في إشارة إلى القدرات الكبيرة التي كان يتمتع بها الراحل.

حديث الجيران عن سيلفا وجوتا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، لجيران جوتا وشقيقه، قال جرهام جواو فيريرا: "كنت أسكن في الجهة المقابلة لمنزل جوتا وشقيقه، دائما ما كنت أسمع أصوات قوية، لكن كانت هذه الأصوات من قبل الثنائي، حيث كانا يلعبان الكرة، أحدهم يقف حارس مرمى والآخر يسدد الكرة".

وتحدث فينتورا بيريرا، أحد جيران جوتا وشقيقه أيضًا، أن الثنائي من خلال لعبهم وممارستهم الدائمة لكرة القدم، جعل زوجته التي لا تعرف أي معلومات عن كرة القدم، تتوقع لهم مستقبل مميز وأنهما سيكونان لاعبين كبار.

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