كتب - نهى خورشيد

أثار غياب رسائل مكافحة العنصرية والتمييز في ملاعب النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في الولايات المتحدة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية العالمية .

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية ، لم يعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي شعارات أو رسائل توعوية مرتبطة بمناهضة التمييز داخل الملاعب الأمريكية، رغم التحضير المسبق لها.

وهذا الغياب غير المبرر، جاء بعد سنوات من حملات التوعية الصريحة للفيفا، تجاه حقوق الإنسان.

وأعرب التحالف الحقوقي "Dignity 2026" والذي يضم 15 جهة من منظمات حقوقية ونقابات ومجموعات مناصرة للاعبين

عن مخاوفه من أن هذا الصمت الإعلامي داخل الملاعب قد يشير إلى سياسة جديدة قد تمتد إلى كأس العالم 2026، مطالباً بتوضيح الأسباب وإعادة تفعيل الرسائل التوعوية خلال البطولة الجارية.

وخلال النسخة الجارية، واجهت بعض المباريات هتافات معادية للمثليين، دون تفعيل واضح للبروتوكولات الثلاثية التي وعدت بها فيفا سابقاً، ما زاد من حدة الانتقادات.