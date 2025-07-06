مصدر يكشف سبب رفض النني نشر صور مع زوجته الثانية

أثارت البلوجر المغربية والتي تدعى حنان، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صور مع شخص تم إخفاء وجهه ولكنه يشبه النجم المصري محمد النني بشكل كبير.

ومع انتشار الصور بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ الكثير من المتابعين يبحثون عن هوية الشخص الذي ظهر رفقة البلوجر المغربية، الذي اتضح في النهاية أنه نجم المنتخب الوطني والجزيرة الإماراتي محمد النني.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن البلوجر المغربية هى الزوجة الثانية لمحمد النني، التي تعرف عليها بعد انتقاله للدوري الإماراتي".

وأضاف: "النني يتجنب نشر صورة مع زوجته الثانية احتراما لزوجته الأولى".

ويذكر أن محمد النني، كان قد انتقل في يوليو من عام 2024 إلى فريق الجزيرة الإماراتي، قادما من أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر.