كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف سبب رفض النني نشر صور مع زوجته الثانية

10:18 م الأحد 06 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النني وزوجته الثانية (3)
  • عرض 6 صورة
    النني وزوجته الثانية (1)
  • عرض 6 صورة
    النني وزوجته الثانية (2)
  • عرض 6 صورة
    النني وزوجته الثانية (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد النني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أثارت البلوجر المغربية والتي تدعى حنان، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صور مع شخص تم إخفاء وجهه ولكنه يشبه النجم المصري محمد النني بشكل كبير.

ومع انتشار الصور بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ الكثير من المتابعين يبحثون عن هوية الشخص الذي ظهر رفقة البلوجر المغربية، الذي اتضح في النهاية أنه نجم المنتخب الوطني والجزيرة الإماراتي محمد النني.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن البلوجر المغربية هى الزوجة الثانية لمحمد النني، التي تعرف عليها بعد انتقاله للدوري الإماراتي".

وأضاف: "النني يتجنب نشر صورة مع زوجته الثانية احتراما لزوجته الأولى".

ويذكر أن محمد النني، كان قد انتقل في يوليو من عام 2024 إلى فريق الجزيرة الإماراتي، قادما من أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني البلوجر المغربية حنان لاعب الجزيرة الإماراتي محمد النني البلوجر المغربية الزوجة الثانية لمحمد النني النني يرفض نشر صور مع زوجته الثانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خطر يهدد كأس العالم 26".. الفيفا تتراجع عن مكافحة العنصرية في مونديال الأندية 2025

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان