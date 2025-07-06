"في حالة صدمة".. مصدر يكشف موعد عودة محمد صلاح للتدريبات مع ليفربول

كتب - مراسل مصراوي:

دخل محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في حالة صدمة، بعد سماع خبر وفاة صديقه ديوجو جوتا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب قرر فورا قطع إجازته الصيفية والتوجه إلى إنجلترا، حيث دخل في حالة حزن وصدمة بسبب وفاة صديقه.

وأضاف المصدر أنه كان من المقرر عودة فريق ليفربول للتدريبات الجماعية غدا الإثنين الموافق 8 يوليو، لكن تم تأجيل موعد العودة بسبب جوتا.

وأوضح المصدر أن هناك مناقشة بين اللاعبين والجهاز الفني لليفربول من أجل الاستقرار على موعد العودة للتدريبات، وسيكون ذلك وفقا لحالتهم النفسية.

واختتم المصدر أن الوقت الأقرب للعودة إلى المران هو يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

اقرأ أيضًا:

"في مباراة الأهلي".. أول ظهور لمحمد النني مع زوجته الثانية (فيديو)

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب بيراميدز - خاص