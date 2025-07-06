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غموض يحيط بالبرنامج الإعدادي لليفربول.. ما علاقة جوتا؟

05:33 م الأحد 06 يوليو 2025
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    ديوجو جوتا
  • عرض 6 صورة
    ديوجو جوتا
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    ديوجو جوتا
  • عرض 6 صورة
    ديوجو جوتا
  • عرض 6 صورة
    ديوجو جوتا
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يعود فريق ليفربول تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت للتدريبات مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء المقبل بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد نهاية الموسم الماضي 2025/24.

ليفربول كان من المقرر أن يخوض مباراة ودية ضمن تحضيراته للموسم الجديد مع نظيره بريستون نورث إند يوم الأحد المقبل 13 يوليو.

وذكر موقع ليفربول إيكو عبر تقرير له اليوم الأحد أن موقف ليفربول من المباراة الودية غامضًا بعد وفاة لاعبه البرتغالي جوتا إذ لم يعرف حتى الآن هل ستُقام المباراة من عدمها.

وأوضح التقرير أن لاعبي ليفربول كان من المقرر أن يعودوا للتدريبات يوم الجمعة لوكن تم تأجيل الأمر بعد حالة وفاة زميلهم.

ويعتزم مسؤولو نادي بريستون نورث إند تكريم روح اللاعب البرتغالي قبل مباراتهم الودية أمام ليفربول حال إقامتها في موعدها المحدد سابقًا.

وكان جوتا قد تُوفيّ هو وشقيقه منتصف ليلة الخميس في حادث سير بإسبانيا.

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ديوجو جوتا ليفربول وفاة جوتا
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