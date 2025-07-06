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"بعد وصول أكثر من عرض".. ماذا قدم وسام أبو علي مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟

04:12 م الأحد 06 يوليه 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

تألق نجم منتخب فلسطين والنادي الأهلي وسام أبو علي، مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية للنسخة الجديدة لموسم 2025.

وشارك المهاجم الفلسطيني الدولي مع الأهلي بالثلاث مباريات التي خاضهم الفريق بالبطولة.

وسجل أبو علي (هاتريك) ضد فريق بورتو البرتغالي خلال المباراة التي تم استبداله بها للإصابة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4 ـ 4 في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وحصل أبو علي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو بعد تألقه القوي في البطولة.

وانهالت العروض على اللاعب صاحب الـ 26 عامًا بعد أدائه بالبطولة ليصبح قريبًا بحسب تقارير صحفية من الرحيل عن الأهلي.

الأهلي أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي يشير خلاله إلى رفض مسؤولوه رحيل وسام أبو علي عن الفريق، مشددين على حاجة الفريق الفنية له.

وكشف تقرير عن اقتراب المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي من الانتقال لصفوف الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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منتخب فلسطين النادي الأهلي وسام أبو علي كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة الأمريكية
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