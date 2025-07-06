الهلال في القائمة.. الأندية الأعلى ربحًا من كأس العالم للأندية 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

مع اقتراب منافسات كأس العالم للأندية 2025 من نهايتها، بدأت تتضح ملامح العائدات المالية التي حققتها الأندية المشاركة في البطولة الأكبر على مستوى الأندية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 13 يوليو الجاري.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قائمة الأندية العشرة الأعلى ربحًا من البطولة، مع انتهاء دور ربع النهائي وتأهل 4 أندية إلى نصف النهائي.

وتصدر ريال مدريد الإسباني القائمة، بينما تواجد الهلال السعودي ضمن أكثر الفرق ربحًا، رغم خروجه من دور الثمانية.

قائمة الأندية العشرة الأعلى ربحًا من كأس العالم للأندية 2025:

ريال مدريد (إسبانيا) – 72.89 مليون يورو

باريس سان جيرمان (فرنسا) – 66.43 مليون يورو

فلومينينسي (البرازيل) – 52.32 مليون يورو

تشيلسي (إنجلترا) – 50.83 مليون يورو

مانشستر سيتي (إنجلترا) – 44.10 مليون يورو

ريفر بليت (الأرجنتين) – 39.87 مليون يورو

بايرن ميونخ (ألمانيا) – 36.74 مليون يورو

إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) – 34.28 مليون يورو

بورتو (البرتغال) – 31.55 مليون يورو

الهلال (السعودية) – 29.39 مليون يورو