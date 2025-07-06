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العودة للماضي.. تقرير فرنسي يكشف وجهة مصطفي محمد القادمة

02:37 م الأحد 06 يوليو 2025
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  • عرض 13 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفي محمد,
  • عرض 13 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    المهاجم المصري مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    تكريم مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد بقميص نانت
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كتب- محمد عبدالهادي:

يختم الجدل حول مستقبل المهاجم المصري مصطفي محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، وذلك بعد أنباء رحيله المرتقب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وترددت أنباء قوية في الفترة الماضية، عن رغبة كل من ناديي الزمالك والأهلي في الحصول علي خدمات المهاجم الدولي، إلا أن التقارير الفرنسية فجرت مفاجأة حول مستقبل اللاعب.

حيث كشف "Mediasportif" الفرنسي، أن مصطفى محمد بات قريبًا من العودة لمحطته القديمة السابقة، والرجوع للدوري التركي.

وأشار التقرير أن نادي باشاك شهير التركي يرغب في الحصول علي خدماته، ومن المنتظر أن يقدم عرضًا رسميًا لفريقه الفرنسي الذي يسعى لبيعه مقابل 10 مليون دولار.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري التركي عن طريق جالتا سراي، والذي انتقل منه للدوري الفرنسي مع فريق نانت.

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مصطفي محمد نانت الفرنسي جالتا سراي نادي باشاك شهير التركي الأهلي الزمالك
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