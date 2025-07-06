كأس العالم للأندية 2025

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التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.. حضور وحيد للهلال

02:27 م الأحد 06 يوليو 2025
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    لحظة تسجيل جواو نيفيس هدف تقدم باريس على إنتر ميامي (2)
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    بايرن ميونخ ضد بنفيكا
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كتب- محمد عبدالهادي:

اختتمت مساء السبت، منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو الجاري، والتي شهدت حجز 4 أندية لبطاقة التأهل لنصف النهائي.

وكشف موقع الإحصائيات الشهير "سوفا سكور" عن التشكيل المثالي لدور ربع النهائي، والذي شهد تواجد عربي وحيد تمثل في المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم الهلال السعودي الذي ودع البطولة بعد الهزيمة من فلومينينسي.

التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025:

حراسة المرمى:

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - فرنسا)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

كاليدو كوليبالي (الهلال - السعودية)

إجناسيو (فلومينينسي - البرازيل)

مارك كوكوريلا (تشيلسي - إنجلترا)

خط الوسط:

هيركوليس (فلومينينسي - البرازيل)

بيدرو نيتو (تشيلسي - إنجلترا)

كول بالمر (تشيلسي - إنجلترا)

أردا جولر (ريال مدريد - إسبانيا)

خط الهجوم:

كيليان مبابي (ريال مدريد - إسبانيا)

ماكسيميليان بيير (بوروسيا دورتموند - ألمانيا)

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مباريات كأس العالم للأندية أس العالم للأندية لهلال السعودي لتشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم للأندية
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