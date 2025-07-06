بالأرقام.. كيف أصبحت الأندية البرازيلية عقدة العرب في مونديال الأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

نجحت الأندية البرازيلية في فرض هيمنتها على الفرق العربية في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجارية، لتتحول تدريجياً إلى "عقدة" تؤرق طموحات ممثلي الكرة العربية في المحفل العالمي.

ومنذ انطلاق البطولة بنظامها الجديد، بدا واضحاً أن الفرق البرازيلية تمتلك كلمة السر في إقصاء الأندية العربية، وهو ما أكدته النسخة الحالية من البطولة، حيث تلقت ثلاثة فرق عربية الهزيمة أمام أندية من البرازيل.

ففي بداية البطولة تغلب فلامنجو على الترجي التونسي بهدفين دون رد خلال منافسات دور المجموعات، مما صعب من موقف الفريق التونسي الذي ودع البطولة من هذا الدور.

أما النادي الأهلي فودّع البطولة من دور المجموعات أيضاً بعد تعادلين وخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، وهي الهزيمة التي أزمت موقفه بالمجموعة وغادر على إثرها البطولة.

وفي دور ربع النهائي، خسر الهلال السعودي بصعوبة أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1، في مباراة قدم خلالها الزعيم أداءً قوياً لكنه لم يكن كافياً لتخطي بطل كوبا ليبرتادوريس.