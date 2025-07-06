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شقيقة رونالدو تفتح النار على منتقديه بعد غيابه عن جنازة جوتا

01:10 م الأحد 06 يوليه 2025
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    رونالدو وجوتا في منتخب البرتغال
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن جنازة زميله بالمنتخب الراحل ديوجو جوتا، الجدل في الوسط الرياضي بعدما كان منتظر حضوره نظرًا للعلاقة القوية التي تجمع بينهما.

ووسط الجدل، برّرت كاتيا أفييرو شقيقة كريستيانو، غياب الأخير عن حضوره جنازة تشييع جوتا، إذ كتبت على "إنستجرام": "عندما توفي والدنا، لم يكن الألم في ذلك فقط، بل تألّمنا بسبب طوفان الكاميرات والمتفرّجين، حتى في المقبرة".

وأضافت: "كان دماراً لا يوصف، قبور نُهبت من دون أي احترام، لم نتمكّن حتى من المغادرة بكرامة بسبب الفوضى، لا أتذكّر حتى من ألقى عليّ التحية، كان الألم كبيراً جداً".

ودافعت كاتيا عن رونالدو، قائلة: "إلى أولئك الذين ينتقدون غياب شقيقي أو يشككون في دعمه، لن أجادلكم، اكتفيت من الأحكام المجانية، ما يؤلمني هو أن وسائل الإعلام تتحدث عن غيابه بدلاً من احترام عائلة محطمة".

من جانبه كشفت صحيفة "Mirror" البريطانية أن رونالدو غاب عن الجنازة في مدينة جوندومار الصغيرة بسبب خوفه من تسليط الأضواء إليه، بدلاً من التركيز على وداع جوتا وشقيقه.

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