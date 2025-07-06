بعد ختام ربع النهائي.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

اختتمت مساء أمس السبت، منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما نجح 4 فريق في حجز مقعدها بنصف نهائي المونديال.

وتمكن كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي وفلومينينسي البرازيلي من التأهل لنصف النهائي، ليكونوا على بعد خطوة من خوض النهائي المرتقب يوم 13 يوليو الجاري.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، هدافي كأس العالم للأندية كالتالي:

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

1. جونزالو جارسيا – ريال مدريد (4 أهداف)

2. ماركوس ليوناردو – الهلال (4 أهداف)

3. أنخيل دي ماريا – بنفيكا (4 أهداف)

4. سيرهو جيراسي – بروسيا دورتموند (4 أهداف)

5. جيرمان بيرتارمي – مونتيري المكسيكي (3 أهداف)

6. فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي (3 أهداف)

7. وسام أبو علي – الأهلي المصري (3 أهداف)

8. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي (3 أهداف)

9. هاري كين – بايرن ميونخ الألماني (3 أهداف)

10. جمال موسيالا – بايرن ميونخ الألماني (3 أهداف)