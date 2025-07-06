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دعمه في محنته وغاب عن وداعه.. غضب في ليفربول بسبب نجم الفريق

12:33 م الأحد 06 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار غياب النجم الكولومبي لويس دياز عن جنازة زميله الراحل ديوجو جوتا موجة من الغضب داخل أوساط ليفربول، بعدما تزامن ذلك مع ظهوره في حفل خاص للمشاهير في كولومبيا، في اليوم ذاته الذي ودّع فيه لاعبو الفريق والجماهير النجم البرتغالي الراحل.

وما زاد من حدة الانتقادات، أن الجماهير لم تنسَ الموقف المؤثر الذي قام به جوتا قبل عام فقط، حين مرّ دياز بأزمة اختطاف والده، فحرص جوتا على تقديم الدعم العلني له برفع قميصه أمام الجماهير بعد تسجيل هدف.

غياب دياز عن الجنازة دون تفسير أو اعتذار رسمي، وظهوره في مناسبة احتفالية، اعتبره كثيرون تصرفًا "غير لائق" وغير متسق مع قيم الفريق.

حتى اللحظة، لم يخرج دياز لتوضيح موقفه، ما يفتح الباب أمام المزيد من علامات الاستفهام، ويضع اللاعب في موقف حرج أمام جماهير ليفربول التي شنت غضبًا عارمًا عليه في الساعات الماضية.

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