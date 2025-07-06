

كتب - نهى خورشيد

رُزق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس في بلاده، فجر اليوم الأحد، بابنته الرابعة من صديقته برونا بيانكاردي.

ونشر نيمار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور توثِّق لحظة استقبال مولودته، مع تعليق:"وصلت أميرتنا ميل لتُكمّل وتُحلي حياتنا أكثر فأكثر!"

وأضاف:"أهلًا بكِ يا ابنتي! نسأل الله أن يبارك في حياتك، ويحميكِ من كل شر؛ نحن متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد من حياتنا برفقتك".

وأتم حديثه قائلاً:"يا لها من لحظة رائعة".

يُذكر أن اسم "ميل" يعني "عسل" باللغة البرتغالية، وهو ما ذكر المتابعين بقصة الثنائي المصري حسام أنتيكا ويارا البهنساوي اللذين رُزقا، قبل أيام، بأول مولودة لهما وأطلقا عليها اسم "عسل"؛ وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

والجدير بالذكر أن لنيمار ثلاثة أبناء آخرين، دافي لوكا (مواليد 2011)، مافي (مواليد 2023)، هيلينا (مواليد 2024).