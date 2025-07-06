بعد إصابته الخطيرة.. الكشف عن مدة غياب موسيالا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب فريق بايرن ميونخ جمال موسيالا خلال مباراة فريقه ونظيره باريس سان جيرمان التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت وظهرت أنها خطيرة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن موسيالا قد تعرض لإصابة بكسر في شظية الساق مع احتمالية وجود تضرر في الأربطة ما يبعده عن الملاعب لفترة تتراوح مابين 4 إلى 5 أشهر.

وخسر بايرن ميونخ بثنائية نظيفة على يد نظيره باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عاماً بقميص بايرن ميونخ خلال النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بـ 4 مباريات سجل خلالها 3 أهداف خلال 117 دقيقة لعب.

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