كأس العالم للأندية 2025

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القنوات المجانية الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

02:07 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (5) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (3) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (8) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (6) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (9) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (4) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (1) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (10) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (7) (1)
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قاهرة - مصراوي

بعد الأجواء المثيرة والأداء المميز في ختام منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، تنطلق مواجهات نصف النهائي المرتقبة، والتي تعد أكثر حماسًا وندية.

وتقام أولى مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، حيث يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي.

فيما تقام المباراة الثانية يوم الأربعاء 9 يوليو، بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية:

من المقرر أن تذاع مباريات نصف النهائي عبر قنوات MBC السعودية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات نصف نهائي كأس العالم. ومن المقرر أن تبث المباريات مجانا عبر قناتي "MBC مصر 2" و"MBC Action"، بالإضافة إلى منصة dazan

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 منصة DAZN ريال مدريد تشيلسي باريس سان جيرمان
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