القنوات المجانية الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

قاهرة - مصراوي

بعد الأجواء المثيرة والأداء المميز في ختام منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، تنطلق مواجهات نصف النهائي المرتقبة، والتي تعد أكثر حماسًا وندية.

وتقام أولى مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، حيث يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي.

فيما تقام المباراة الثانية يوم الأربعاء 9 يوليو، بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية:

من المقرر أن تذاع مباريات نصف النهائي عبر قنوات MBC السعودية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات نصف نهائي كأس العالم. ومن المقرر أن تبث المباريات مجانا عبر قناتي "MBC مصر 2" و"MBC Action"، بالإضافة إلى منصة dazan