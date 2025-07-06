كأس العالم للأندية 2025

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"قمة الريال وباريس".. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

02:05 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    باريس سان جيرمان
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    باريس ضد إنتر ميامي
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    بايرن ميونخ ضد باريس (1)
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    باريس وبايرن
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    باريس ضد البايرن
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    باريس ضد البايرن
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كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار على مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل بمباراة جمعت بين فريقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب بروسيا دورتموند، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبجانب ريال مدريد، ضمنت ثلاث فرق آخرى الصعود إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وهم: "باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي".

وجاءت مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية كالتالي:

فلومينينسي ضد تشيلسي، يوم الثلاثاء 8 يوليو، 10 مساءً.

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، الأربعاء 9 يوليو، 10 مساءً.

ويذكر أن مباراتي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، ستقام يوم 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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بطولة كأس العالم للأندية 205 مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان مونديال الأندية
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