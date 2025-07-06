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مبابي يهدي هدفه في مرمى دورتموند إلى جوتا

01:40 ص الأحد 06 يوليو 2025
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القاهرة - مصراوي

بعد أن سجل كيليان مبابي الهدف الثالث في مرمى بوروسيا دورتموند، أهدى الهدف إلى جوتا تكريماً له.

وفي اللقطة ذاتها، وخلال مباراة باريس سان جيرمان، احتفل عثمان ديمبيلي بعد تسجيله الهدف الثاني بطريقة جوتا.

وكان جوتا قد توفي في حادث سير مأساوي يوم الخميس الماضي، حين اشتعلت به السيارة هو وشقيقه، ليرحل عن العالم تاركا أثرا كبيرا في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن ريال مدريد قد فاز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

مباراة ريال مدريد القادمة

ويلتقي ريال مدريد باريس سان جيرمان يوم الأربع 9 يوليو الساعة 10 مساء

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مبابي ريال مدريد مباراة ريال مدريد القادمة جوتا كأس العالم للأندية 2025
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