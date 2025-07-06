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الأوت تحول لفاول.. 10 صور للقطة غريبة تسبب فيها نجم ريال مدريد ضد دورتموند

01:38 ص الأحد 06 يوليو 2025
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (10) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (9) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (4) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (1) (1)
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    لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (2) (1)
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، كان بطلها النجم الفرنسي للملكي تشواميني.

وشهدت الدقيقة 58 من عمر المباراة واقعة غريبة، لا تتكرر كثيرا في لاعب كرة القدم، حيث أمسك تشواميني لاعب ريال مدريد الكرة بيده، معتقدا إن الكرة خرجت إلى رمية تماس ولكنه تفاجئ باحتساب حكم اللقاء خطأ ضده لعدم تجاوز الكرة خط التماس بكامل محيطها.

وتمكن فريق ريال مدريد، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بروسيا دورتموند، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز ضمن الفريق الملكي الصعود إلى الدور نصف النهائي بمونديال الأندية، لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

وتقام مباراة نصف النهائي بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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