تحوّلت نظرات ترقب الجماهير إلى قلق، بعد سقط جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني أثر تدخل قوي من الحارس دوناروما، خلال مواجهة البافاري وباريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونُقل موسيالا على نقالة، وبعد المباراة كشفت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب الشاب قد يكون تعرض لكسر في شظية القدم، مما قد تُهدد استكمال موسمه.

ويعرض "مصراوي " في السطور التالية أبرز المعلومات عن جمال موسيالا بعد إصابته الخطيرة ..

ولد جمال موسيالا يوم 26 فبراير 2003 بمدينة شتوتجارت في ألمانيا، لأب بريطاني من أصول نيجيرية وأم ألمانية ذات جذور بولندية.

نشأ في إنجلترا منذ سن السابعة، وتلقى تعليمه في مدارس مرموقة منها Whitgift School، وبدأ مسيرته في أكاديمية ساوثهامبتون ثم انتقل إلى تشيلسي.

انضم إلى بايرن ميونخ عام 2019، وتدرج بسرعة من فرق الناشئين حتى بلغ الفريق الأول في أقل من عام.

سجّل ظهوره الأول مع بايرن في يونيو 2020 أمام فرايبورغ، بعمر 17 عامًا و115 يوماً، ليصبح أصغر لاعب يسجل للفريق في الدوري الألماني.

شارك في 44 مباراة خلال الموسم الماضي مع البايرن بجميع المسابقات، سجل 21 هدفاً، وصنع 8، بإجمالي 2988 دقيقة لعب، كما أحرز 3 أهداف حتى الآن في كأس العالم للأندية 2025.

تم اختياره لتمثيل ألمانيا على حساب إنجلترا، وظهر لأول مرة في 25 مارس 2021. خاض حتى الآن 40 مباراة دولية وسجل 8 أهداف.

حصد مع بايرن 12 لقب ومنهم؛ 5 دوري ألماني ودوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية (2021)، السوبر الأوروبي، و3 ألقاب سوبر ألماني.

يُعرف بلقب "بامبي" بسبب خفة حركته ومراوغاته الانسيابية، يملك قدرة فنية عالية في المراوغة، والتحرك بدون كرة في المساحات الضيقة.

يعتبر أصغر لاعب ألماني يسجل في دوري الأبطال مع بايرن، وأصغر لاعب ألماني يصل إلى 100 مباراة في البوندسليجا.