القاهرة – مصراوي

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام المواجهة على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد فوزه المثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، في حين بلغ باريس سان جيرمان هذا الدور بعد انتصاره المستحق على بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

وسيتم نقل المباراة عبر قنوات "MBC" السعودية، الناقل الحصري لمباريات نصف النهائي والنهائي من البطولة، حيث تُعرض المباراة عبر قناتي "MBC مصر 2" و"MBC Action".