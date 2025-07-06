كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟

01:10 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (3)
  • عرض 6 صورة
    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (2)
  • عرض 6 صورة
    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (5)
  • عرض 6 صورة
    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (1)
  • عرض 6 صورة
    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شهدت مدينة جوندومار البرتغالية، يوم السبت، جنازة مهيبة للنجم الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي توفيا معاً أثر حادث سير مأساوي على الحدود الإسبانية.

وتقدّم الجنازة نجوم ليفربول ومنتخب البرتغال وعلى رأسهم؛ فان دايك وروبرتسون وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، كما شارك المدربان آرني سلوت وروبرتو مارتينيز، الوداع المؤثر الذي أقيم في كنيسة القيامة قرب بورتو.

واللافت في الجنازة كان غياب كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، الذي فسرته تقارير برتغالية بأنه يرجع إلى رغبة اللاعب في تجنب تسليط الأضواء عليه خلال الجنازة.

فيما أشارت صحيفة "ريكورد" إلى أن رونالدو يعاني من صدمة نفسية مرتبطة بفقدان والده عام 2005، جعلته يفضّل الابتعاد عن مواكب العزاء.

وفي سياق متصل، نعت عدد كبير من الـ الشخصيات السياسية والرياضية جوتا، أبرزهم يورجن كلوب، ومحمد صلاح، والأمير ويليام، ورئيسا وزراء بريطانيا والبرتغال، مشيدين بمسيرته وإنسانيته، بجانب قيام نادي ليفربول بفتح سجل عزاء رسمي عبر الإنترنت ومنصة "أنفيلد" لاستقبال التعازي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدينة جوندومار البرتغالية ديوجو جوتا جنازة ديوجو جوتا ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)