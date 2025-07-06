كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟

كتب - نهى خورشيد

شهدت مدينة جوندومار البرتغالية، يوم السبت، جنازة مهيبة للنجم الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي توفيا معاً أثر حادث سير مأساوي على الحدود الإسبانية.

وتقدّم الجنازة نجوم ليفربول ومنتخب البرتغال وعلى رأسهم؛ فان دايك وروبرتسون وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، كما شارك المدربان آرني سلوت وروبرتو مارتينيز، الوداع المؤثر الذي أقيم في كنيسة القيامة قرب بورتو.

واللافت في الجنازة كان غياب كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، الذي فسرته تقارير برتغالية بأنه يرجع إلى رغبة اللاعب في تجنب تسليط الأضواء عليه خلال الجنازة.

فيما أشارت صحيفة "ريكورد" إلى أن رونالدو يعاني من صدمة نفسية مرتبطة بفقدان والده عام 2005، جعلته يفضّل الابتعاد عن مواكب العزاء.

وفي سياق متصل، نعت عدد كبير من الـ الشخصيات السياسية والرياضية جوتا، أبرزهم يورجن كلوب، ومحمد صلاح، والأمير ويليام، ورئيسا وزراء بريطانيا والبرتغال، مشيدين بمسيرته وإنسانيته، بجانب قيام نادي ليفربول بفتح سجل عزاء رسمي عبر الإنترنت ومنصة "أنفيلد" لاستقبال التعازي.