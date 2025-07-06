إعارة يومين.. ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله مع الهلال؟

كتب - محمد القرش:

عاش المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، أقصر فترة إعارة يمكن أن يقضيها لاعب كرة قدم مع نادي.

وأعلن الهلال السعودي تعاقده مع عبد الرزاق على سبيل الإعارة من فريق الشباب خلال فترة كأس العالم فقط، يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 يوليو.

وجاء تعاقد الفريق السعودي مع المهاجم المغربي استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

لكن لم يشارك اللاعب صاحب الـ 34 عاما بشكل أساسي مع الفريق في اللقاء، بل شارك في 22 دقيقة فقط، قبل أن يغادر الهلال مونديال الأندية في يوم 4 يوليو.

ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله مع الهلال؟

لعب: 22 دقيقة

تسديدات على المرمى: 0

تسديدات خارج المرمى: 0

تسديدات تم اعتراضها: 0

محاولات المراوغة (الناجحة): 3 (2)

لمس الكرة: 8

تمريرات دقيقة: 3 من 4 - نسبة نجاح 75%

المواجهات الأرضية (التي تم الفوز بها): 4 (2)

خسارة الاستحواذ: 3