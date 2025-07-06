بعد تأهل باريس والريال.. الجوائز المالية لمباراة نصف نهائي كأس العالم

كتب - محمد القرش:

تأهل باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز ريال مدريد على نظيره بوروسيا دورتموند، بينما انتصر باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بثنائية دون رد.

الجوائز المالية لنصف نهائي كأس العالم

ريال مدريد

المشاركة: 12.81 مليون دولار

الفوز: 4 مليون دولار

التعادل: مليون دولار

التأهل لثمن النهائي: 7.5 مليون دولار

التأهل لربع النهائي: 13.125 مليون دولار

التأهل لنصف النهائي: 21 مليون دولار

المجموع: 59.435 مليون دولار

باريس سان جيرمان

المشاركة: 12.81 مليون دولار

الفوز: 4 مليون دولار

التأهل لثمن النهائي: 7.5 مليون دولار

التأهل لربع النهائي: 13.125 مليون دولار

التأهل لنصف النهائي: 21 مليون دولار

المجموع: 58.435 مليون دولار

ويلاقي ريال مدريد نظيره باريس يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، ضمن مواجهات نصف نهائي مونديال الأندية.