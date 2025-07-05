متابعة - يوسف محمد:

يلاق فريق ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هاسون – فيران جارسيا

خط الوسط: فيدي فالفيردي – تشواميني – أردا جولر

خط الهجوم: جود بيلينجهام – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

الدقيقة 1: بداية المبرااة.

الدقيقة 10: جونزالو جارسيا يحرز الهدف الأول لريال مدريد في مرمى بروسيا.

الدقيقة 17: انطلاقه من جارسيا لاعب ريال مدريد ولكن يبعدها دفاع بروسيا دورتموند.

الدقيقة 20: فرانسيسكو جارسيا يحرز الهدف الثاني لريال مدريد.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من فينيسيوس يتصدى لها حارس بروسيا دورتموند.

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس بروسيا.

الدقيقة 35: تسديدة من أردا جولر ولكنها تصطدم بدفاع بروسيا دورتموند.

الدقيقة 44: تسديدة من لاعب بروسيا دورتموند، لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 57: تسديدة قوية من فينيسيوس لاعب ريال مدريد يتصدى لها حارس بروسيا دورتموند.

الدقيقة 61: تسديدة من لاعب بروسيا دورتموند، يتدصى لها كوروا حارس مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 69: تسديدة قوية من أردا جولر، لكن كرته خرجت أعلى المرمى.

الدقيقة 75: تسديدة من كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد يتصدى لها حارس مرمى بروسيا دورتموند.