يحتفل على نفس طريقة جوتا.. ديمبلي يهدي هدف التأهل لروح النجم الراحل

كتب - نهى خورشيد

خطف النجم الفرنسي عثمان ديمبلي الأنظار باحتفاله على طريقة النجم الراحل ديوجو جوتا، بعد تسجيله الهدف الثان لصالح باريس سان جيرمان في شباك بايرن ميونخ، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وجاء هدف ديمبلي في الدقيقة 96 بعد مجهود فردي رائع من المغربي أشرف حكيمي، الذي راوغ الدفاع البافاري ببراعة قبل أن يمرر كرة مثالية داخل المنطقة، قابلها ديمبلي بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليحتفل بعدها على طريقة جوتا.

بهذا الانتصار، حجز باريس سان جيرمان بطاقة العبور إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

والجدير بالذكر أن جوتا توفي مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مأساوي.