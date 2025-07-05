هل الصدمة النفسية وراء غياب رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا؟

كتب - نهى خورشيد

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن جنازة زميله في المنتخب ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، تساؤلات عدد كبير من جماهير كرة القدم حول العالم.

وكانت مراسم تشييع جوتا وشقيقه أقيمت اليوم السبت في مدينة جوندومار شمال البرتغال، وسط حضور عدد كبير من نجوم ليفربول والمنتخب البرتغالي مثل فان دايك وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا بجانب صديقه الأقرب روبن نيفيز، إلا أن الأنظار اتجهت إلى الغائب الأكبر عن المشهد.

بحسب صحيفة ميرور البريطانية، فضّل قائد النصر السعودي عدم الحضور خوفاً من أن يسرق الأضواء في لحظة يفترض أن تكون مخصصة لتوديع جوتا وشقيقه.

أما صحيفة ريكورد البرتغالية، فقد أرجعت قراره إلى صدمة نفسية قديمة تعود إلى وفاة والده عام 2005، جعلته يتجنب حضور مراسم الوداع.