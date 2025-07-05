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اتهام وكيل لاعبين بالاغتصاب والاتجار بالبشر.. ما القصة؟

10:07 م السبت 05 يوليه 2025

وكيل اللاعبين البريطاني الشهير جوناثان بارنيت

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كتب - نهى خورشيد

وجّهت محكمة ولاية كاليفورنيا دعوى ضد وكيل اللاعبين البريطاني الشهير جوناثان بارنيت بتهمة ارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب والاتّجار بالبشر مقدمة من جين دور.

وبحسب التقرير الصحفية فإن الدعوى تؤكد تعرض المدعية منذ انتقالها من أستراليا إلى المملكة المتّحدة عام 2017، لأكثر من 39 واقعة اغتصاب على مدى ستّ سنوات حتى 2023، تحت تهديد القتل وإجبارها على طاعة أوامر مهينة.

كما تم ذكر شركة CAA، التي كان بارنيت يعمل عبرها حتى خروجه في فبراير 2024، في ملفّ القضيّة.

ونفى المتحدّث باسم الشركة أي علاقة وظيفيّة تربط بارنيت بالمؤسّسة، والذي رد في بيان رسمي بأنّ "الادّعاءات لا أساس لها من الصحّة" متوعّدًا بالدفاع عن نفسه "حتى تبرئته التامّة".

ويعتبر بارنيت أحد أشهر وكلاء كرة القدم عالميًا، عُرف بإتمام صفقة انتقال جاريث بيل التاريخية إلى ريال مدريد عام 2013، بجانب تمثيله نجوم آخرين جاك جريليش وجوردان بيكفورد.

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