كتب - يوسف محمد:

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من المتظاهرين في شوارع برلين، بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية والاحتجاج على الإبادات الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الشرطة الألمانية، هو يعتدون بالضرب بشكل وحشي على مجموعة من الأشخاص في شوارع برلين، لإظهار تعاطفهم ودعمهم للشعب الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يرتدي قميص النادي الأهلي ويشارك في مظاهرات الدعم للشعب الفلسطيني، لكن تم الاعتداء عليه بقوة من جانب الشرطة الألمانية.

أقرأ أيضًا:

"بعد الفوز على البايرن".. موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في كأس العالم للأندية

تقارير تكشف سبب غياب محمد صلاح عن جنازة ديوجو جوتا



