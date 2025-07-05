كتب - يوسف محمد:

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

وبهذا الفوز، ضمن فريق باريس سان جيرمان الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ينتظر الفائز من مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

ويلاقي فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في آخر مباريات الدور ربع النهائي بالمونديال اليوم، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

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