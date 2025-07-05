خصم باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم

كتب - محمد القرش:

تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على بايرن ميونخ بثنائية دون رد.

وافتتح ديزيربي دوي التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

ويلاقي باريس الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند المقرر له اليوم السبت.

وتبدأ مباراة الفريق الإسباني ضد نظيره الألماني في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، على ملعب "ميتلايف" الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية.

يُذكر أن مباراة باريس في نصف النهائي يقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو.

اقرأ أيضًا:

رونالدو بينهم.. 6 نجوم اتهموا بالاغتصاب قبل توماس بارتي

تقارير تكشف سبب غياب محمد صلاح عن جنازة ديوجو جوتا