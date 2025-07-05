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خصم باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم

09:22 م السبت 05 يوليه 2025

كأس بطولة العالم للأندية

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كتب - محمد القرش:

تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على بايرن ميونخ بثنائية دون رد.

وافتتح ديزيربي دوي التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

ويلاقي باريس الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند المقرر له اليوم السبت.

وتبدأ مباراة الفريق الإسباني ضد نظيره الألماني في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر، على ملعب "ميتلايف" الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية.

يُذكر أن مباراة باريس في نصف النهائي يقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو.

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بي اس جي ضد البايرن باريس سان جيرمان باريس بايرن وباريس باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
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