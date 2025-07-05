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تقارير تكشف سبب غياب محمد صلاح عن جنازة ديوجو جوتا

09:08 م السبت 05 يوليه 2025
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    محمد صلاح
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    ديوجو جوتا
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    تحطم سيارة ديوجو جوتا
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    سلوت ودييجو جوتا
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    دييجو جوتا
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    وفاة ديوجو جوتا
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كتب - يوسف محمد:

غاب نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن جنازة زميله بالفريق ديوجو جوتا، الذي توفي رفقة شقيقه بعد تعرضهما لحادث سير مروع.

وأقيمت صباح اليوم السبت جنازة النجم البرتغالي جوتا وشقيقه أندرية سيلفا، في بلدة جوندومار بالبرتغالي، بحضور عدد كبير من زملاء جوتا في فريق ليفربول ومنتخب البرتغال.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن غياب صلاح عن جنازة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، جاء بسبب حالة الحزن الشديدة والصدمة التي يمر بها منذ علمه بخبر وفاة جوتا.

وكان صلاح نعى جوتا، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك جاء كالتالي: "أنا عاجز عن التعبير، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف".

وأضاف: "زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوجو عنا عند عودتنا".

واختتم: "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أبنائهم فجأة، يحتاج كل من يُقرب من ديوجو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا".

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