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"بعد إصابة قوية".. دوناروما يدخل في نوبة بكاء خلال مباراة باريس سان جيرمان والبايرن (صور)

08:57 م السبت 05 يوليه 2025
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    لقطة إصابة جمال موسيالا (6)
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    بكاء دوناروما
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    لقطة إصابة جمال موسيالا (1)
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    بكاء دوناروما (3) (1)
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كتب - يوسف محمد:

دخل حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في نوبة بكاء قوية، عقب تسببه في إصابة قوية للاعب الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

ويلاقي فريق بايرن ميونخ الألماني حاليا نظيره باريس سان جيرمان الإيطالي، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، تدخل قوي من الحارس الإيطالي دوناروما على لاعب بايرن ميونخ موسيالا، مما تسبب في تعرضه لإصابة قوية في القدم، تسببت في خروج اللاعب محمولا من جانب المسعفين.

وفور رؤية دوناروما للإصابة التي تعرض لها موسيالا، لم يتمالك الحارس الإيطالي دموعه، دخل في نوبة بكاء قوية، وسط حالة تأثر وصدمة للكثير من اللاعبين بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب.

ويذكر أن الفائز في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

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بكاء دوناروما إصابة جمال موسيالا كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
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