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لحظة بلحظة.. باريس 0-0 بايرن ميونخ.. كأس العالم للأندية

06:31 م السبت 05 يوليو 2025
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    باريس وبايرن
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    بايرن ميونخ ضد باريس (2)
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    هاري كين
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    باريس ضد البايرن
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    باريس ضد البايرن
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم" الواقع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بانشو - نونو مينديش.

خط الوسط: نيفيز - فيتينا - فابيان رويز.

خط الهجوم: باركولا - دوي - كفاراتسخيليا.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - تاه - ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: أوليز - هاري كين - كومان.

ملخص مباراة باريس وبايرن ميونخ

بداية المباراة

تسديدة قوية من دوي على مرمى نوير في الدقيقة 3

دوناروما حارس باريس يتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 6

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة من كفاراتسخيليا لكن بجوار المرمى في الدقيقة 19

تسديدة قوية من رويز لكن تمر أعلى المرمى في الدقيقة 22

دوناروما يتصدى لتسديدة خطيرة من ميكل أوليز في الدقيقة 26

نوير يتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 32

مشاركة ساشا بوي بدلا من ستانيسيك في الدقيقة 34

دوناروما يتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

إلغاء هدف أوباميكانو بداعي التسلل في الدقيقة 45+2

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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