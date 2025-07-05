باريس يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب بايرن ميونخ

متابعة - محمد القرش:

فاز باريس سان جيرمان على نظيره بايرن ميونخ بثنائية دون رد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه باريس الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند المقرر لها اليوم السبت.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بانشو - نونو مينديش.

خط الوسط: نيفيز - فيتينا - فابيان رويز.

خط الهجوم: باركولا - دوي - كفاراتسخيليا.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - تاه - ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: أوليز - هاري كين - كومان.

ملخص مباراة باريس وبايرن ميونخ

بداية المباراة

تسديدة قوية من دوي على مرمى نوير في الدقيقة 3

دوناروما حارس باريس يتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 6

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة من كفاراتسخيليا لكن بجوار المرمى في الدقيقة 19

تسديدة قوية من رويز لكن تمر أعلى المرمى في الدقيقة 22

دوناروما يتصدى لتسديدة خطيرة من ميكل أوليز في الدقيقة 26

نوير يتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 32

مشاركة ساشا بوي بدلا من ستانيسيك في الدقيقة 34

دوناروما يتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

إلغاء هدف أوباميكانو بداعي التسلل في الدقيقة 45+2

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

تسديدة من باركولا يتصدى لها نوير في الدقيقة 49

دوي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 78.

بطاقة حمراء لويليان باتشو لاعب فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 83.

هاري كين يحرز هدف التعادل لبايرن ميونخ ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة 87.

طرد لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 90+2

الدقيقة 4+90: عثمان ديمبلي يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في مرمى بايرن ميونخ.

انتهاء المباراة بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ