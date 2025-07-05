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تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس في ربع نهائي كأس العالم للأندية

06:23 م السبت 05 يوليو 2025

بايرن ميونخ وباريس

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كتب - محمد القرش:

يلاقي باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم" الواقع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بانشو - نونو مينديش.

خط الوسط: نيفيز - فيتينا - فابيان رويز.

خط الهجوم: باركولا - دوي - كفاراتسخيليا.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - تاه - ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: أوليز - هاري كين - كومان.

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