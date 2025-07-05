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مجانا.. كيف تشاهد مباراة باريس وبايرن ميونخ في كأس العالم؟

05:53 م السبت 05 يوليو 2025

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

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كتب - محمد القرش:

دقائق قليلة تفصلنا عن مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المرتقبة، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل الفريق الفرنسي إلى ربع النهائي بعد الفوز على إنتر ميامي برباعية دون رد، بينما فاز البايرن على منافسه فلامنجو بنتيجة 4-2.

موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" الواقع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

القناة الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، عن نقل مباراة باريس وبايرن ميونخ في ربع نهائي مونديال الأندية بشكلة الجديد.

تردد قناة إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

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موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية باريس بايرن ميونخ القناة الناقلة لمباراة باريس
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