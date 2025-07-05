كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي نيوم السعودي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين ببلاده الموسم المقبل 2024/25 ـ يعادل الدوري الممتاز المصري ـ تعاقده مع المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان السابق كريستوف جالتييه.

ونشرت حسابات نادي نيوم عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو تقديمي للمدرب صاحب الـ مذيلة إياه بتعليق:"الرحلة تبدأ الآن.. كريستوف غالتييه مدربًا جديدًا لنادي نيوم الرياضي".

وكان نادي نيوم قد أعلن أول أمس الخميس إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرازيلي شاموسكا الذي قاده لإنجازه التاريخي بالتأهل لدوري المحترفين السعودي بعد تصدر جدول ترتيب الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.

المدرب الفرنسي صاحب الـ58 عاماً سبق ودرب أندية سانت إيتيان، ليل، نيسي وباريس سان جيرمان في فرنسا قبل خوض تجربة بنادي الدحيل القطري انتهت بنهاية الموسم الماضي 2024/25.

وتوّج المدرب الجديد لنيوم بلقبين للدوري الفرنسي مع ليل موسم 2020/21 ومع باريس سان جيرمان موسم 22/23، كما توّج بكأس فرنسا مع نادي سانت إيتيان موسم 2012/13 بجانب تتويج بلقب السوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم 22/23 ولقب كأس قطر مع الدحيل موسم 2024/25.

نادي نيوم الذي يضم بصفوفه المحترف المصري أحمد حجازي كان قد تعاقد مؤخرًا مع النجم الفرنسي لاكازيت ضمن تدعيمات صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتحضير للموسم المقبل.

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