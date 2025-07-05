تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بروسيا دورتموند

كتبت-هند عواد:

يلتقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في الحادية عشر مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويدفع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بتشواميني كقلب دفاع ثالث، لكنه لم يستقر على مبابي أو جونزالو.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يخوض تشابي ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:كورتوا، روديجر، تشواميني، هويسن، ترينت، فالفيردي، جولر، بيلينجهام، فران جارسيا، مبابي أو جونزالو وفينيسيوس .