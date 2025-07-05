كتبت-هند عواد:

وصل لاعبو ليفربول الإنجليزي إلى البرتغال لحضور جنازة زميلهم ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية، حضر كل من أرني سلوت المدير الفني لليفربول، فيرجيل فان دايك قائد الفريق، أندرو روبرتسون، أليكسيس ماك أليستر، إضافة إلى ثنائي الفريق السابقين جوردان هيندرسون وجيمس ميلنر.

ولقي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، مصرعهما يوم الخميس الماضي، بعدما اشتعلت سيارة اللامبورجيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات.

واجتمعت عائلتة وأصدقاء ديوجو جوتا في مراسم تأبين الأخوين يوم الجمعة، في كنيسة ساو كوسمي، كابيلا دا ريسوريساو، في بلدة جوندومار بالقرب من بورتو.