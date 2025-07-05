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لاعبو ليفربول يصلون إلى جنازة ديوجو جوتا

01:01 م السبت 05 يوليه 2025
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    جنازة ديوجو جوتا 1_Easy-Resize.com
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    وكيل أعمل ديوجو جوتا من جنازته_Easy-Resize.com
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    برناردو سيلفا من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    فان دايك من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    روبن دياس وريكاردو كارفاليو من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    جنازة ديوجو جوتا 2_Easy-Resize.com
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  • عرض 18 صورة
    فان دايك_Easy-Resize.com
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    مدرب المنتخب البرتغالي السابق فرناندو سانتوس من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    فابينيو وتياجو ألكانتارا من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
  • عرض 18 صورة
    رئيس نادي بورتو من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    روبن نيفيز في جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    مدرب منتخب البرتغال من جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    فيديريكو كييزا زميل ديوجو جوتا السابق_Easy-Resize.com
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    لاعبون سابقون في جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

وصل لاعبو ليفربول الإنجليزي إلى البرتغال لحضور جنازة زميلهم ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية، حضر كل من أرني سلوت المدير الفني لليفربول، فيرجيل فان دايك قائد الفريق، أندرو روبرتسون، أليكسيس ماك أليستر، إضافة إلى ثنائي الفريق السابقين جوردان هيندرسون وجيمس ميلنر.

ولقي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، مصرعهما يوم الخميس الماضي، بعدما اشتعلت سيارة اللامبورجيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات.

واجتمعت عائلتة وأصدقاء ديوجو جوتا في مراسم تأبين الأخوين يوم الجمعة، في كنيسة ساو كوسمي، كابيلا دا ريسوريساو، في بلدة جوندومار بالقرب من بورتو.

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