روبن نيفيز يحضر جنازة جوتا بعد ساعات من وداع مونديال الأندية

حرص النجم البرتغالي روبن نيفيز للعودة إلى بلاده مع نهاية مباراته مع الهلال السعودي أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية لحضور جنازة مواطنه جوتا.

الهلال كان قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الأندية في لقاء شهد لحظات بكاء من نيفيز ومواطنه كانسيلو خلال الدقيقة حداد على روح لاعب ليفربول جوتا.

وتواجد نيفيز الذي تربطه علاقة صداقة قوية باللاعب الراحل في البرتغالي؛ حيث الجنازة.

جوتا صاحب الـ 28 عاماً كان قد تُوفيّ هو وشقيقه في حادث سير بإسبانيا فجر الخميس.

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